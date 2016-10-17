Иван Стребков: "Нижний Новгород" будет бороться за каждый сантиметр площадки в игре с "Гран-Канарией"

Защитник "Нижнего Новгорода" Иван Стребков считает, что в матче Кубка Европы с "Гран-Канарией" в первую очередь будет важно агрессивно сыграть в защите. Поединок состоится завтра и начнется в 19.30 по московскому времени.

- Нам предстоит матч с очень опытной командой, укомплектованной добротными игроками, - цитирует пресс-служба клуба Стребкова. - В первую очередь важно будет максимально агрессивно сыграть в защите и не дать им забить легкие мячи из-под кольца. Будем бороться за каждый сантиметр площадки! Хорошо, что мы начинаем свой европейский сезон дома, потому что наши болельщики могут стать одним из ключевых факторов в исходе игры. Очень соскучились по атмосфере домашних матчей.