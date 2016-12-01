17:48 | БАСКЕТБОЛ — Еврокубки

Иван Стребков – MVP 8-го тура Еврокубка

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Разыгрывающий "Нижнего Новгорода" Иван Стребков признан самым ценным игроком 8-го тура группового турнира Кубка Европы, сообщает пресс-служба клуба. В среду его команда обыграла на своей площадке "Литкабелис" – 91:89. Защитник набрал в этой встрече 31 очко, прибавив к ним 4 передачи и 2 подбора и установив личный рекорд результативности.

Нижегородцы идут на третьем месте в группе А, имея в своем активе три победы в шести играх. Кроме того, команда идет четвертой по набранным очкам среди всех участников Еврокубка в нынешнем сезоне.

Дополнительная информация

http://www.nn-basket.ru/news/2841/

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