Иван Стребков – MVP 8-го тура Еврокубка

Разыгрывающий "Нижнего Новгорода" Иван Стребков признан самым ценным игроком 8-го тура группового турнира Кубка Европы, сообщает пресс-служба клуба. В среду его команда обыграла на своей площадке "Литкабелис" – 91:89. Защитник набрал в этой встрече 31 очко, прибавив к ним 4 передачи и 2 подбора и установив личный рекорд результативности.

Нижегородцы идут на третьем месте в группе А, имея в своем активе три победы в шести играх. Кроме того, команда идет четвертой по набранным очкам среди всех участников Еврокубка в нынешнем сезоне.