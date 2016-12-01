02:25 | БАСКЕТБОЛ — Еврокубки

Иван Стребков: "Мои 31 очко – заслуга всей команды"

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Защитник "Нижнего Новгорода" Иван Стребков посетовал на неудачную игру команды на подборе в матче группового турнира Еврокубка с "Литкабелисом" (91:89). Также Стребков, набравший в этой встрече 31 очко, признал, что в концовке тренеры просили партнеров играть специально на него.

– Сегодня были проблемы с подбором на своем щите, – цитирует "Р-Спорт" Стребкова. – Если бы знать, почему, мы бы специально к этому подготовились. Потом "маленькие" начали помогать на подборе, потому что в мощи наши центровые уступали сопернику, им было тяжело "толкаться" под кольцом. И тренер попросил нас поучаствовать в борьбе за отскок.

У нас никто не тянет одеяло на себя, получилось так, что сегодня у меня было много открытых бросков, на которые партнеры выводили. Так что мой результат – заслуга всей команды. В концовке тренеры просили, чтобы я получал мяч, но у нас у многих игроков высокий процент попаданий со штрафных, так что были и другие варианты.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20161130/1113029976.html

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