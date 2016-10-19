"Химки" уступили "Фуэнлабраде" в Кубке Европы, несмотря на 18 очков Мони

"Химки" в групповом турнире Кубка Европы уступили на выезде испанской "Фуэнлабраде" со счетом 85:89. Самым результативным игроком подмосковной команды стал Сергей Моня, набравший 18 очков. Больше всего очков у соперника набрал защитник Марко Попович - 22.

В другом матче группы В немецкая "Альба" обыграла "Бильбао" со счетом 86:77.

Кубок Европы

Групповой турнир

Группа B

"Фуэнлабрада" (Испания) - "ХИМКИ" (Россия) - 89:85 (24:14, 16:20, 19:23, 30:28)

Ф: Попвич, 22. Паунич, 15. Дианье, 12.

Х: Моня, 18. Роуланд, 15. Ильницкий, 10.

"Бильбао" (Испания) - "Альба" (Германия) - 77:85 (12:15, 25:21, 19:21, 21:28)

Группа A

"Цедевита" (Хорватия) - "Леткабелис" (Литва) - 76:80 (17:25, 20:23, 20:10, 19:22)

Группа C

"Будучност" (Черногория) - "Уникаха" (Испания) - 62:86 (19:31, 15:24, 14:19, 14:12)

"Бавария" (Германия) - "Мурсия" (Испания) - 92:84 (32:16, 30:19, 13:18, 17:31)

Группа D

"Ульм" (Германия) - "Олимпия" (Словения) - 87:82 (25:23, 20:18, 18:15, 24:26)

"Валенсия" (Испания) - "Хапоэль" Иерусалим (Израиль) - 77:81 (16:20, 20:21, 22:20, 19:20)