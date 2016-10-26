"Химки" разгромили "Альбу" в Кубке Европы

В матче группового турнира Кубка Европы "Химки" на выезде нанесли поражение "Альбе" – 102:72. Самым результативным игроком встречи стал защитник химчан Джейкоб Пуллен, набравший 25 очков. Дабл-даблом отметился капитан гостей Сергей Моня.

Для российского клуба эта победа стала второй в трех играх, что позволило им потеснить своего сегодняшнего соперника с первой строчки и возглавить группу B, где также выступают "Фуэнлабрада", "Летувос Ритас" и "Бильбао".

Кубок Европы

Мужчины

Групповой турнир

Группа B

"Альба" (Германия) – "ХИМКИ" (Россия) – 72:102 (15:30, 25:23, 18:23, 14:26)

А: Киканович (19), Картер (12), Милосавлевич (11).

Х: Пуллен (25), Моня (16 + 10 подборов), Вяльцев (15), Швед (15).