00:55 | БАСКЕТБОЛ — Еврокубки

"Химки" на выезде уступили "Валенсии"

0
0
0
0
3

"Химки" в гостевом первом матче 1/4 финала Кубка Европы уступили "Валенсии" – 82:88. Ответная встреча состоится в России 3 марта.

Кубок Европы

Мужчины

1/4 финала

"Валенсия" (Испания) – "ХИМКИ" (Россия) – 88:82 (27:24, 32:18, 13:20, 16:20)

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/europecup/2016-2017/

0
0
0
0
3
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Grey Owl

FINIX а ты Шестопалова слушал или Знаменского по Евроспорту?

01:19

FINIX

Странная игра. Догнав с -20 химчане просто не захотели выигрывать. По ходу команды договорились играть три игры. И порадовал диктор, назвавший химки - шведками)

01:03

Grey Owl

Химкам нужно усиливать состав (одного Шведа мало) и готовиться к следующему году, когда Валенсии в кубке не будет - она будет играть в евролиге.

01:02

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ