"Химки" на выезде уступили "Валенсии"

"Химки" в гостевом первом матче 1/4 финала Кубка Европы уступили "Валенсии" – 82:88. Ответная встреча состоится в России 3 марта.
Кубок Европы
Мужчины
1/4 финала
"Валенсия" (Испания) – "ХИМКИ" (Россия) – 88:82 (27:24, 32:18, 13:20, 16:20)
"Химки" в гостевом первом матче 1/4 финала Кубка Европы уступили "Валенсии" – 82:88. Ответная встреча состоится в России 3 марта.
Кубок Европы
Мужчины
1/4 финала
"Валенсия" (Испания) – "ХИМКИ" (Россия) – 88:82 (27:24, 32:18, 13:20, 16:20)
Grey Owl
FINIX а ты Шестопалова слушал или Знаменского по Евроспорту?
01:19
FINIX
Странная игра. Догнав с -20 химчане просто не захотели выигрывать. По ходу команды договорились играть три игры. И порадовал диктор, назвавший химки - шведками)
01:03
Grey Owl
Химкам нужно усиливать состав (одного Шведа мало) и готовиться к следующему году, когда Валенсии в кубке не будет - она будет играть в евролиге.
01:02