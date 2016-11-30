"Химки" и "Нижний Новгород" добились побед в Кубке Европы

В матче группового турнира Кубка Европы "Химки" на своей площадке нанесли поражение "Альбе" – 88:77. 19 очков набрал защитник подмосковного клуба Маркел Браун. Самым результативным игроком встречи стал центровой немцев Элмедин Киканович, отметившийся 22 баллами. "Химки" одержали пятую победу в семи играх и возглавляют группу B.

В другом поединке "Нижний Новгород" обыграл "Леткабелис" (91:89). Защитник россиян Иван Стребков набрал 31 очко. Нижегородцы выиграли в третий раз в шести матчах и идут на третьей же позиции в группе А.

Кубок Европы

Мужчины

Групповой турнир

Группа A

"НИЖНИЙ НОВГОРОД" (Россия) – "Леткабелис" (Литва) – 91:89 (25:24, 22:22, 20:20, 24:23)

Группа B

"ХИМКИ" (Россия) – "Альба" (Германия) – 88:77 (25:19, 19:25, 20:19, 24:14)