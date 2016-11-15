Гаспер Окорн: "Олимпия будет относиться к игре с "Локомотивом" как к одной из лучших практик"

Главный тренер "Олимпии" в преддверии матча группового турнира Кубка Европы против "Локомотива" подчеркнул, что его команда хорошо знает соперника. По словам Окорна, "Локомотив" выйдет на эту встречу очень мотивированным.

– Мы не чувствуем давления и постараемся играть так хорошо, как можем, – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Окорна. – Знаю, что "Локо" хочет выиграть, но и мы тоже хотим. У нас не так много тренировок, и мы будем относиться к этой игре как к одной из лучших практик. Мы хорошо знаем соперника, они не так удачно начали сезон, особенно учитывая их сильный состав, и сменили главного тренера. Теперь у них некоторые новые идеи, и, думаю, они выйдут очень мотивированными против нас. Надеюсь, у нас после этой игры останутся еще силы, и все обойдется без травм.