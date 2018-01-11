"Галатасарай" уступил "Альбе", "Бавария" переиграла "Летувос Ритас"

"Альба" на своем паркете переиграла "Галатасарай" в матче Топ-16 Кубка Европы. В других встречах "Бавария" переиграла "Летувос Ритас", "Дарюшафака" обыграла "Гран Канарию", а "Цедевита" уступила "Будучности".
Кубок Европы
Мужчины
Tоп-16
Группа E
"Дарюшафака" (Турция) – "Гран Канария" (Испания) – 88:70 (24:11, 16:27, 24:13, 24:19)
"Альба" (Германия) – "Галатасарай" (Турция) – 95:62 (24:13, 20:21, 23:13, 28:15)
Группа F
"Бавария" (Германия) – "Летувос Ритас" (Литва) – 81:68 (23:22, 19:13, 20:13, 19:20)
Группа G
"Цедевита" (Хорватия) – "Будучност" (Черногория) – 75:78 (22:14, 21:20, 13:29, 19:15)
Группа H
"Виллербанн" (Франция) – "Реджо-Эмилия" (Италия) – 68:64 (13:19, 19:12, 20:14, 16:19)
Дополнительная информация
- Летувос Ритас
- Будучност П (баскетбол)
- Альба (баскетбол)
- Галатасарай (Баскетбол)
- Гран-Канария
- Цедевита
- Бавария (баскетбол)
- Дарюшафака (Баскетбол)