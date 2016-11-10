Фотис Кацикарис: "В матче с "Валенсией" все решили детали"

Главный тренер "Локомотива" Фотис Кацикарис после матча группового турнира Кубка Европы с "Валенсией" (64:73) выразил сожаление по поводу поражения. Специалист отдал должное сопернику.

– Сегодня мы играли против одной из лучших команд турнира, трехкратных чемпионов. У них очень хороший состав. Мы должны были на протяжении всех сорока минут играть в наш баскетбол. Но если ты не выигрываешь подбор, то играть становиться сложнее, так как приходится больше защищаться. Во второй четверти мы играли хорошо, но во второй половине мы пропустили три атаки подряд, и нам пришлось отыгрываться, что сделать против "Валенсии" очень сложно. Детали сегодня решили игру. Нам нужно больше бороться за подборы, лучше бросать с трехочковой дистанции. Мы сделали несколько потерь в решающий момент игры, и у нас потерь больше, чем передач. А это очень важно, когда тебе противостоит такая команда.