Фотис Кацикарис: "Локомотиву" важно контролировать темп игры с "Олимпией"

Главный тренер "Локомотива" Фотис Кацикарис в преддверии гостевого матча группового турнира Еврокубка против "Олимпии" подчеркнул, что первое время его команда будет играть под дополнительным давлением. По словам Кацикариса, его подопечным в предстоящей встрече будет важно контролировать темп игры.

– "Олимпия" уже сыграла несколько матчей в этом сезоне, и для них это плюс, – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Кацикариса. – Нам нужно немного времени, чтобы стать сбалансированной командой, но до тех пор мы будем играть под дополнительным давлением. Соперник играет в быстрый баскетбол, поэтому нам будет важно контролировать темп игры. Это наш приоритет. Что же касается состава "Олимпии", то это очень молодая и агрессивная команда, которая забирает много подборов в нападении. Мы уважаем всех наших соперников и знаем, что ничего не дастся нам легко.