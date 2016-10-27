Фотис Кацикарис: "Локомотив" во многом проиграл встречу "Ульму" в первой четверти"

Главный тренер "Локомотива" Фотис Кацикарис после поражения от "Ульма" в домашнем матче группового турнира Кубка Европы подчеркнул, что команда ужасно действовала в первой четверти. По словам Кацикариса, в таких матчах важна психология.

– В первой четверти мы играли просто ужасно, – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Кацикариса. – Думаю, что игра была во многом проиграна в первой четверти. Мы играли без энергии, без скорости, без уверенности. "Ульм" – очень атлетичная команда, и они хороши именно как коллектив, а не как набор имен. До этого наш соперник проиграл только "Валенсии". Мы сегодня пробовали все, что могли, пытались найти командную химию, но нам нужно играть еще лучше. Это то, что сказал бы любой тренер на моем месте. При "-15" было очень сложно вернуться в игру. У нас было "-11" и наше владение, но мы не забили, а в ответ получили трехочковый. Психология в таких моментах очень важна.