ФИБА вновь потребовала страны, включая Россию, принять меры против клубов, играющих в Еврокубке

ФИБА разослала в национальные федерации письма с требованием применить санкции в отношении клубов, которые принимают участие в Еврокубке или Адриатической лиге, утверждает Eurohoops. Их получение подтвердили представители федераций Словении, Черногории и Македонии. Издание предполагает, что аналогичные требования были направлены Испании, Сербии, Литве, Хорватии, Германии и России.

Напомним, что ФИБА уже угрожала наказать федерации, чьи клубы выступят в Кубке Европы, который проводится под эгидой Евролиги. Связано это с возобновившимся спором между Евролигой и ФИБА из-за еврокубков, а также попытками последней запустить собственные соревнования – в частности, Лигу чемпионов. ФИБА угрожала недопуском сборных этих стран, но клубы это проигнорировали, и в итоге национальные команды сумели принять участие в квалификации Олимпиады-2016.

Теперь ФИБА требует ответа от федераций до 25 ноября. Отметим, что жеребьевка Евробаскета-2017 состоится 22 ноября.