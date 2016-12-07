ФИБА не против выступления российских клубов в Еврокубке

Международная федерация баскетбола не станет ограничивать участие российских команд в Кубке Европы, заявил генеральный секретарь организации Камил Новак. Он также отметил, что ФИБА никогда не запрещала клубам выступать на этом турнире, сообщает ТАСС.

– Мы никогда не выступали против того, чтобы клубы, в данном случае российские, выступали в Еврокубке. Мы выступали за то, чтобы клубы сами выбирали, в каком турнире играть. Мы не рассылали писем с угрозами дисквалификаций национальным федерациям за участие клубов в Кубке Европы. Должно быть, была какая-то дискоммуникация, - сказал Новак.

Напомним, что летом 2015 года ФИБА разорвала контракт с Евролигой на проведение клубных соревнований сезона-2015/16.