17:40 | БАСКЕТБОЛ — Еврокубки

ФИБА: "Мы никого не шантажировали"

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В руководстве ФИБА опровергли информацию об угрозах в адрес национальных федераций, если их клубы не откажутся от выступлений в Кубке Европы. Ранее не раз сообщалось, что ФИБА обещала ввести санкции вплоть до дисквалификаций сборных стран, которые не подчинятся запрету.

"Мы совершенно не оправдываем любые незаконные меры при конфликте интересов. Еще раз проясним, что ФИБА никого не шантажировала. Мы лишь просили, чтобы правила соблюдались. В ФИБА рады, что мы недавно получили от президента Евролиги Жорди Бартомеу письмо с заверениями, что с их стороны не будет никаких препятствий в календаре для матчей сборных. Пусть даже кто-то не сможет сыграть, все-таки эти игры имеют значение для целой страны, не так ли?" – приводит Eurohoops заявление руководителей ФИБА.

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