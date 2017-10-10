Евгений Богачев: "Уверен, что проблем с въездом американских игроков УНИКСа в Турцию не будет"

Президент УНИКСа Евгений Богачев уверен, что проблем с въездом американских игроков клуба в Турцию на матч Кубка Европы с "Дарюшафакой"​ не будет. Сегодня правительство Турции не пустило в Стамбул двух баскетболисток "Надежды", которая отправилась на игру Евролиги.

- Мы займемся этим вопросом, - цитирует "Р-Спорт" Богачева. - Уверен, что мы решим его, и проблем с въездом американских баскетболистов УНИКСа в Турцию не будет. Этот запрет на въезд не категорический, а на определенных условиях. Думаю, турецкая сторона все понимает, и к спортсменам не будет претензий. Если все-таки американцев УНИКСа не пустят в Турцию, тогда мы в Казань не пустим турецкую команду.

Власти Турции запретили въезд в Стамбул двум американкам из "Надежды" //

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