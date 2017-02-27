Евгений Бабурин: "Зенит" – русский аналог "Голден Стэйт"

Защитник "Локомотива" Евгений Бабурин назвал трехочковые в числе главных орудий "Зенита". Российские команды встретятся друг с другом в 1/4 финала Кубка Европы.

– У "Зенита" есть четыре-пять игроков, способных набрать по 30 очков за игру, – цитируют "Известия" Бабурина. – Это – "бегущая" команда, с очень высоким процентом попадания трехочковых бросков, форварды хорошо идут на щит. Такой русский аналог "Голден Стэйт".

Фаворита в нашем противостоянии нет, команды примерно равные, так что многое будет зависеть от удачи. Какое настроение в команде после двух поражений? Тренер понимает, кому мы проиграли и как это случилось. Мы боролись до последнего, не спустя рукава. Мы проанализируем нашу игру и разберем все допущенные ошибки.