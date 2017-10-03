Джастин Робинсон: "Игра ушла от "Автодора"

Разыгрывающий "Автодора" Джастин Робинсон после поражения команды в квалификации Лиги чемпионов ФИБА от итальянской "Орландины" (59:92) отметил, что было тяжелое противостояние. По мнению американца, саратовцы не воспользовались предоставленными соперником шансами.



- У нас была тяжелая битва с очень хорошей командой, - приводит официальный сайт "Автодора" слова Робинсона. - Мы имели массу возможностей, но не забили много открытых бросков и не подбирали мячи. Это привело к тому, что игра ушла от нас. Просто не воспользовались предоставленными нам шансами. Все, что мы можем сделать сейчас - смотреть вперед и готовиться к тому пути, который ждет нас впереди.