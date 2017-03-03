Душко Иванович: "Валенсия" здесь и "Валенсия" в Испании – две большие разницы"

Главный тренер "Химок" Душко Иванович после победы над "Валенсией" (98:74) в домашнем втором матче 1/4 финала Кубка Европы подчеркнул, что хороший поединок провел центровой команды Дмитрий Соколов. При этом, по словам Ивановича, "Валенсия" в гостях и "Валенсия" дома – две большие разницы.

– Это был лишь один матч, и все довольно просто: если мы побеждаем, то продолжаем борьбу, если нет, то выбываем из турнира, – приводит официальный сайт "Химок" слова Ивановича. – Думаю, у нас есть шансы. Более того, я хочу думать, что все зависит от нас. "Валенсия" здесь и "Валенсия" в Испании – две большие разницы. Дома при своих болельщиках они играют здорово, и нам предстоит тяжелый матч. Однако мы хотим выиграть, и поедем в Валенсию за победой. Сегодня хороший матч провел Соколов, но вся команда в целом играла уверенно, особенно в защите во второй половине. В то же время у нас были проблемы на подборе во второй четверти.