02:44 26 января | БАСКЕТБОЛ — Еврокубки

Душко Иванович: "Ульм" смог вернуться в игру за счет высоких скоростей"

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Главный тренер "Химок" Душко Иванович подчеркнул, что баскетболистам немецкого "Ульма" за счет высоких скоростей удалось навязать борьбу его команде в концовке. Встреча 4-го тура группы F Кубка Европы прошла в среду в подмосковных Химках и завершилась со счетом 85:84 в пользу российского клуба, в составе которого 32 очка набрал Алексей Швед.

– Горячая игра, но при этом важная победа, – приводит "Р-Спорт" слова Ивановича. – Нам противостояла очень опасная и быстрая команда. Одна из лучших команд в Европы по переходу в атаку, у них отличные снайперы. И когда нам удавалось останавливать их атаку, все получалось. И даже при большом преимуществе "Химок" соперник смог вернуться в игру, потому что играл очень быстро. А мы не забросили огромное количество штрафных. Возможно, дело в психологии или усталости.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20170125/1115409107.html

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