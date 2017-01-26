Душко Иванович: "Ульм" смог вернуться в игру за счет высоких скоростей"

Главный тренер "Химок" Душко Иванович подчеркнул, что баскетболистам немецкого "Ульма" за счет высоких скоростей удалось навязать борьбу его команде в концовке. Встреча 4-го тура группы F Кубка Европы прошла в среду в подмосковных Химках и завершилась со счетом 85:84 в пользу российского клуба, в составе которого 32 очка набрал Алексей Швед.

– Горячая игра, но при этом важная победа, – приводит "Р-Спорт" слова Ивановича. – Нам противостояла очень опасная и быстрая команда. Одна из лучших команд в Европы по переходу в атаку, у них отличные снайперы. И когда нам удавалось останавливать их атаку, все получалось. И даже при большом преимуществе "Химок" соперник смог вернуться в игру, потому что играл очень быстро. А мы не забросили огромное количество штрафных. Возможно, дело в психологии или усталости.