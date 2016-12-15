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Душко Иванович: "Химки" провели две разные половины матча против "Бильбао"

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Главный тренер "Химок" Душко Иванович после победы над "Бильбао" (99:78) в домашнем матче группового турнира Кубка Европы подчеркнул, что команда провела две разные половины встречи. Российский клуб занял первое место в своей группе, набрав 14 очков.

– Первые 20 минут мы играли очень хорошо как в защите, так и в нападении, – приводит официальный сайт "Химок" слова Ивановича. – Вторая половина получилась другой, отличная от первой, однако сегодня все получили игровое время. Мы закончили первый этап и ждем соперников по Топ-16 Кубка Европы.

Дополнительная информация

http://bckhimki.ru/season/report/2016/december/622/

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