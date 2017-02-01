Душко Иванович: "Химки" должны приложить максимум усилий, чтобы выиграть у "Леткабелиса"

Главный тренер "Химок" Душко Иванович перед матчем Кубка Европы против "Леткабелиса" отметил, что соперник лучше играет дома, чем на выезде. Поединок состоится сегодня в Паневежисе и начнется в 20.00 по московскому времени.

– "Леткабелис" на своей площадке выступает намного лучше, чем в гостях, - цитирует пресс-служба клуба Ивановича. - Это очень умная команда, которая здорово читает игровые ситуации. В их составе есть опытные братья Лавриновичи, а также другие снайперы. Очень хорошо играет Маджен, который неплохо себя проявил в Химках. Он хорошо действует при розыгрыше пик-н-роллов и при транзитном нападении. Мы должны подумать о том, как его остановить. В то же время в "Леткабелисе" есть кому набирать очки, помимо Маджена. Мы постараемся победить в Литве и уже потом будем ждать последнего матча, чтобы узнать, какое итоговое место мы займем. Пока мы не вышли в плей-офф, и сейчас должны приложить максимум усилий, чтобы выиграть.