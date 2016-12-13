Душко Иванович: "Химкам" нужно победить "Бильбао", чтобы поймать ритм"

Главный тренер "Химок" Душко Иванович перед матче группового турнира Еврокубка против "Бильбао" отметил, что его команде необходима победа в этой встрече, несмотря на общий результат в группе. Вне зависимости от итога поединка с испанской командой химчане займут первое место.

- Это наш последний матч в группе. Несмотря на результат, мы финишируем первыми, - приводит пресс-служба "Химок" слова Ивановича. - Для нас очень важно победить, чтобы поймать нужный ритм. В данный момент мы стараемся улучшить свою игру. Матч будет тяжелым, но я предпочитаю думать о своей команде. Мы должны играть каждый раз на сто процентов своих сил. В "Бильбао" собраны баскетболисты с большим опытом, а также талантливые молодые игроки, у всех есть хорошо поставленный бросок.