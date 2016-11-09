Душко Иванович: "Бильбао" на своей площадке играет очень уверенно"

Главный тренер "Химок" Душко Иванович считает, что матч Кубка Европы с "Бильбао" получится напряженным. По его словам, на своей площадке испанцы очень сильны.

– На мой взгляд, "Бильбао" – одна из лучших команд в нашей группе. У них есть талант, отличные снайперы, а также опытные игроки в лице Мумбру, – цитирует официальный сайт "Химок" Ивановича. – На своей площадке они играют очень уверенно, а местные болельщики оказывают давление на соперника. К нам подключились Маркел Браун и Джереми Эванс, но прошло еще мало времени. Посмотрим, сможем ли мы им предоставить игровое время в Испании.