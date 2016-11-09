"Динамо" проиграло "Галатасараю" в Кубке Европы

Новосибирское "Динамо" в матче 3-го тура группового турнира Кубка Европы на своем паркете уступило "Галатасараю" со счетом 58:73.

Самое результативной в составе "Динамо" стала американка Латойа Уильямс, которая набрала 16 очков. У победительниц больше всех очков на счету американки Морайи Джефферсон (17).

Российская команда расположилась на третьем месте в группе C. Турецкий клуб лидирует в этом квартете.

Кубок Европы

Женщины

Группа C

"Динамо" Н (Россия) – "Галатасарай" (Турция) – 58:73 (15:18, 19:13, 12:22, 12:20)