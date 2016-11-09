16:32 | БАСКЕТБОЛ — Еврокубки

"Динамо" проиграло "Галатасараю" в Кубке Европы

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Новосибирское "Динамо" в матче 3-го тура группового турнира Кубка Европы на своем паркете уступило "Галатасараю" со счетом 58:73.

Самое результативной в составе "Динамо" стала американка Латойа Уильямс, которая набрала 16 очков. У победительниц больше всех очков на счету американки Морайи Джефферсон (17).

Российская команда расположилась на третьем месте в группе C. Турецкий клуб лидирует в этом квартете.

Кубок Европы

Женщины

Группа C

"Динамо" Н (Россия) – "Галатасарай" (Турция) – 58:73 (15:18, 19:13, 12:22, 12:20)

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/women/europecup/2016-2017/

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