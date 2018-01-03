Димитрис Прифтис: "Хорошо, что УНИКС начал год с победы"

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис после матча Кубка Европы против "Виллербанна" (88:84 ОТ) отметил важность минувшей встречи. Специалист подчеркнул, что его подопечные могли выиграть и без овертайма.

– Это был тяжелый матч. Я такого и ожидал, – сказал Прифтис. – Слава богу, не было двух овертаймов. Хорошо, что мы начали год с победы. Были моменты, где мы могли быть лучше в нападении. Были и очень глупые потери, а в ответ мы получали трехочковые. Мы могли выиграть и в основное время, но это детали. Нас ждет очень жесткий график игр. В нашей группе в Кубке Европы три команды, до которых очень сложно добраться.

В большей степени нам удалось справиться с Робинсоном (20 очков). Колом сыграл против него очень умно, но в целом его очень тяжело остановить. Он забивает сам и отдает передачи.

В каком состоянии Ласме и Колесников? Ласме получил сильный удар, но он играл и, думаю, что находится в порядке. Надеюсь, Колесников не сломал палец, потому что у нас уже пять сломанных пальцев за сезон. Это потеря для нас. (Артур ЕНИКЕЕВ)