Димитрис Прифитс: "УНИКС в первой половине матча с "Пари-Леваллуа" просто не мог попасть"

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифитс после матча группового турнира Еврокубка против "Пари-Леваллуа" (76:68) отметил, что команда плохо сыграла в атаке в начале поединка. По его словам, решающей стала третья четверть, в которой казанцам удалось ликвидировать отставание в 12 очков.

- Очень жесткая игра. Вы видели, как развивался счет, - заявил Прифитс. - Было две очень разных половины. Мы не забили много открытых бросков. Я бы не сказал, что мы атаковали плохо, но просто не могли попасть. Несмотря на 7 подборов на чужом щите мы проигрывали 12 очков. Они забили нам 8 из 12 трехочковых в первой половине. Нам надо было что-то менять и мы прессинговали по всей площадке. Мы сократили отрыв в третьей четверти и в концовке дальние броски обеспечили нам победу. Мы играем для зрителей и хотим, чтобы их было больше. (Артур ЕНИКЕЕВ)