Димитрис Итудис: "Формат "Финала четырех" умирает"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал о том, что Евролига должна поменять формат финала турнира. По его словам, "Финал четырех" исчерпал себя.

- Баскетбольные лидеры, ФИБА и Евролига, должны слушать голоса игроков, - цитирует пресс-служба ЦСКА Итудиса. - Ведь именно игроки делают шоу для болельщиков. Нам нужно, чтобы баскетболисты были здоровы, счастливы, физически и психологически готовы сражаться, они должны на площадке нести болельщикам радость и восхищение, которые дает спорт. Недопонимание, существующее в европейском баскетболе, как-то должно подойти к концу. Ведь мы взрослые люди, все любим баскетбол. Эгоизм никому не поможет, баскетбол должен быть единым. Кстати, это отличный момент, чтобы понять: во всех соревнованиях должны действовать одни и те же правила – НБА, NCAA, Евролига. Люди многого не понимают. Они не видят одного спорта.



Здесь, у нас, будущее – в создании закрытой лиги с большим количеством команд и ярких матчей. Национальные лиги, при всем уважении, должны состоять из команд, развивающих игроков. Или клуб, который обретает качество, бюджет, а в городе есть отели и аэропорт, должен присоединяться к Евролиге. Все успешные лиги со временем растут. Думаю, нам нужно двигаться в этом направлении.



Даже при том, что я с уважением отношусь к "Финалу четырех", сам принимал участие в 11, считаю, что этот формат умирает. Люди говорят: "Давайте играть финальный квартет, потому что в нем может произойти все, что угодно". Окей. Давайте тогда вообще играть один матч. Зачем проводить длинный сезон? Или подкинем монетку! Борьба за чемпионство – долгий процесс. Мы играем 30 матчей, потом еще пять – в плей-офф, и вдруг переключаемся в борьбу за выживание. Это должно и будет изменено. Хотите один матч – давайте проведем финал! В прошлом сезоне мы собирали бы полные залы на полуфинальных сериях, ЦСКА – "Олимпиакос", "Реал" – "Фенербахче". Пусть будет решающий матч в заранее выбранном городе, и вы увидите, сколько съедется болельщиков от обеих команд!