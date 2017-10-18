"Дарюшафака" Блатта обыграла "Цедевиту" в Кубке Европы

В матче группового турнира Кубка Европы "Дарюшафака" на своей площадке одолела "Цедевиту" – 85:83. 23 очками отметился разыгрывающий хозяев Скотти Уилбекин. Подопечные Дэвида Блатта одержали вторую победу подряд и лидируют в группе А вместе с УНИКСом и "Торино".

На первое место в группе B вышла "Бавария", разгромившая "Леткабелис" (93:57). Второе поражение подряд потерпел "Галатасарай", уступивший "Реджо-Эмилии" (71:74).

В группе С "Партизан" дома проиграл "Летувосу Ритасу" (80:91) и опустился на последнее место. "Лимож" на выезде обыграл "Бильбао" (98:91) и сделал "Локомотив" единоличным лидером.

Кубок Европы

Мужчины

Групповой турнир

Группа A

"Дарюшафака" (Турция) – "Цедевита" (Хорватия) – 85:83 (21:24, 16:24, 22:15, 26:20)

Группа B

"Бавария" (Германия) – "Леткабелис" (Литва) – 93:57 (17:13, 32:9, 21:9, 23:26)

"Реджо-Эмилия" (Италия) – "Галатасарай" (Турция) – 74:71 (18:18, 13:18, 21:17, 22:18)

Группа C

"Бильбао" (Испания) – "Лимож" (Франция) – 91:98 (25:29, 23:24, 24:25, 19:20)

"Партизан" (Сербия) – "Летувос Ритас" (Литва) – 80:91 (17:15, 26:24, 19:21, 18:31)