Баскетболистки курского "Динамо" завоевали Суперкубок ФИБА

Курское "Динамо" стало обладателем Суперкубка ФИБА. В финале, который прошел в Курске, российские баскетболистки обыграли турецкий "Якин Догу" (84:73).

Самой результативной в составе победительниц стала Соня Петрович - на ее счету дабл-дабл (20 очков и 10 подборов). У проигравших точнее всех была Кортни Вандерслот (18 очков + 10 подборов).

Напомним. В прошлом сезоне "Динамо" выиграло женскую Евролигу.

Суперкубок ФИБА

"Динамо" (Россия) - "Якин Догу" (Турция) - 84:73 (19:14, 26:24, 15:17, 24:18).

5 октября. Курск. СКК.