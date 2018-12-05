Баскетболистки "Енисея" переиграли "Орман Генчлик" в домашнем матче Кубка Европы

Женский баскетбольный клуб "Енисей" оказался сильнее турецкого "Орман Генчлика" в домашней встрече группового турнира Кубка Европы. Команда из Красноярска выиграла со счетом 84:63.

Баскетбол

Кубок Европы. Женщины

Группа D

Енисей (Россия) - Орман Генчлик (Турция) - 84:63 (21:17, 24:18, 17:17, 22:11)

5 декабря. Красноярск. "Арена-Север".

Таким образом, баскетболистки "Енисея" сравнялись по количеству набранных очков. У обеих команд на данный момент по 7 баллов, они делят первую строчку в квартете D.