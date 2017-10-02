"Автодор" вылетел из Лиги чемпионов

"Автодор" на выезде уступил итальянской "Орландине" в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов ФИБА - 59:92. Первая встреча завершилась победой россиян с разницей в одно очко. Саратовцы не смогли пробиться в групповой турнир.

Отметим, место в группе через отборочные раунды получили "Ювентус" (Литва), "Роза" (Польша), "Бонн" (Германия), "Эстудиантес" (Испания), "Каршияка" (Турция) и "Людвигсбург" (Германия).

Лига чемпионов ФИБА

3-й отборочный раунд

Ответный матч

"Орландина" (Италия) - "Автодор" (Россия) - 92:59 (21:9, 17:20, 29:15, 25:15)

Первый матч - 69:70.