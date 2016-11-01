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"Автодор" в гостях уступил "Ораде"

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"Автодор" в гостевом матче группового турнира Лиги чемпионов уступил "Ораде". Поединок завершился со счетом 96:85 в пользу румынской команды.

Лига Чемпионов ФИБА

Группа B

"Орадя" (Румыния) - "АВТОДОР" (Россия) - 96:85 (22:17, 21:19, 17:26, 36:23)

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