"Автодор" в гостях уступил "Ораде"

"Автодор" в гостевом матче группового турнира Лиги чемпионов уступил "Ораде". Поединок завершился со счетом 96:85 в пользу румынской команды.

Лига Чемпионов ФИБА

Группа B

"Орадя" (Румыния) - "АВТОДОР" (Россия) - 96:85 (22:17, 21:19, 17:26, 36:23)