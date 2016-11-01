"Автодор" в гостях уступил "Ораде"

"Автодор" в гостевом матче группового турнира Лиги чемпионов уступил "Ораде". Поединок завершился со счетом 96:85 в пользу румынской команды.
Лига Чемпионов ФИБА
Группа B
"Орадя" (Румыния) - "АВТОДОР" (Россия) - 96:85 (22:17, 21:19, 17:26, 36:23)
"Автодор" в гостевом матче группового турнира Лиги чемпионов уступил "Ораде". Поединок завершился со счетом 96:85 в пользу румынской команды.
Лига Чемпионов ФИБА
Группа B
"Орадя" (Румыния) - "АВТОДОР" (Россия) - 96:85 (22:17, 21:19, 17:26, 36:23)
echo2011
Снова услышим оправдание-устали после матча с ЦСКА.
22:41