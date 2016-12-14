22:18 14 декабря | БАСКЕТБОЛ — Еврокубки

"Автодор" в гостях проиграл "Катайе"

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"Автодор" в гостевом матче группового турнира Лиги чемпионов проиграл "Катайе" (86:97). После 9 матчей команда из Саратова занимает 5-е место в группе В, имея в активе 13 очков.


Лига чемпионов ФИБА

Группа B

"Катайя" (Финляндия) - "Автодор" (Россия) - 97:86 (31:25, 20:22, 16:14, 30:25)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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timson

был на матче.... как и писал накануне, Катайе матч был интереснее... как вообще такой турнир называется Лигой чемпионов?))..... уж Автодор точно никуда не тянул))..... увы ВТБ лигу надо реформировать.... беда, а не команды))).... с победой 70-и тысячный Йоэнсуу..... Автодору позор))).....не хотите играть зачем вообще участвовать... лишь бы не дисквалифицировали????? позор

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