"Автодор" в гостях проиграл "Катайе"

"Автодор" в гостевом матче группового турнира Лиги чемпионов проиграл "Катайе" (86:97). После 9 матчей команда из Саратова занимает 5-е место в группе В, имея в активе 13 очков.



Лига чемпионов ФИБА

Группа B

"Катайя" (Финляндия) - "Автодор" (Россия) - 97:86 (31:25, 20:22, 16:14, 30:25)