"Автодор" в гостях проиграл "Катайе"

"Автодор" в гостевом матче группового турнира Лиги чемпионов проиграл "Катайе" (86:97). После 9 матчей команда из Саратова занимает 5-е место в группе В, имея в активе 13 очков.
Лига чемпионов ФИБА
Группа B
"Катайя" (Финляндия) - "Автодор" (Россия) - 97:86 (31:25, 20:22, 16:14, 30:25)
timson
был на матче.... как и писал накануне, Катайе матч был интереснее... как вообще такой турнир называется Лигой чемпионов?))..... уж Автодор точно никуда не тянул))..... увы ВТБ лигу надо реформировать.... беда, а не команды))).... с победой 70-и тысячный Йоэнсуу..... Автодору позор))).....не хотите играть зачем вообще участвовать... лишь бы не дисквалифицировали????? позор
00:11