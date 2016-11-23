"Автодор" проиграл "Венеции" в Лиге чемпионов ФИБА

В матче группового турнира Лиги чемпионов ФИБА "Автодор" на выезде уступил "Венеции" – 91:106. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Хрвое Перич, набравший 21 очко. У российской команды 20 баллами отметился Артем Клименко.

"Венеция" одержала четвертую победу в шести играх и вышла на второе место в группе B. "Автодор" с тремя поражениями идет четвертым.

Лига Чемпионов ФИБА

Групповой турнир

Группа B

"Венеция" (Италия) – "АВТОДОР" (Россия) – 106:91 (20:23, 22:23, 28:24, 36:21)

В: Перич (21), Макги (19), Филой (16), Эджим (15), Брамос (15).

А: Клименко (20), Фрэзьер (18 + 10 передач), Зубчич (18 + 7 подборов), Миннерат (12 + 7 подборов), Колюшкин (10).