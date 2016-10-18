Артурс Шталбергс: "Всю неделю говорили, что у испанцев два очень хороших снайпера"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс после поражения от "Гран-Канарии" (80:106) в матче группового турнира Кубка Европы отметил, что команде не хватало концентрации. По словам наставника, подопечным все еще под силу выйти во второй раунд турнира.

– За весь матч мы хорошо сыграли минут 8-9, когда хорошо отзащищались, неплохо сыграли в нападении, – цитирует "Р-Спорт" Шталбергса. – Все остальное время провели как будто в меньшинстве в хоккее. Кто-то из наших баскетболистов регулярно выпадал из игры. Не хватало концентрации в защите. Отлично отзащищались – или не возьмем подбор, или кто-то упустит своего игрока.

Всю неделю говорили, что у испанцев два очень хороших снайпера Сасу Салин и Кайл Курич, пожалуй, одни из лучших в Европе, и мы дали им забить 80 процентов из-за дуги. Их нельзя было оставлять без внимания, но игроки позволили им свободно бросать. Пока нет должной концентрации, мы не сможем лучше играть в защите. Будем над этим работать на тренировках.

Я по-прежнему считаю, что это по силам выйти в плей-офф в Единой лиге ВТБ и попасть во второй раунд Кубка Европы. Если кто-то в это не верит, то ему нет места в нашей команде. Будем усиливаться. Подписать еще одного центрового, более мощного, для нас реально. Мы с руководством клуба работаем над этим вопросом.