Артурс Шталбергс: "Внимательность станет ключевым фактором в матче против "Летувос Ритас"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс перед матчем Кубка Европы против "Летувос Ритас" отметил, что вниметльность станет ключевым фактором в предстоящей игре. Поединок состоится сегодня и начнется в 19.30 по московскому врмени.

– В воскресенье наша команда провела матч в Единой лиге ВТБ против "Цмоки Минск", который получился не самым простым, - цитирует пресс-служба клуба Шталбергса. - Он показал, что мы смогли исправить часть ошибок в защите по сравнению с предыдущими играми, однако нам по-прежнему сложно сохранять концентрацию на протяжении всех 40 минут. Именно внимательность станет ключевым фактором в матче против литовской команды. "Летувос Ритас" играет в очень качественный баскетбол, построенный на индивидуальных действиях защитников, а также больших под кольцом. Нам важно будет навязать высокий темп игры, сохраняя при этом холодную голову в защите.