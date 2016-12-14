Артурс Шталбергс: "У игроков "Нижнего Новгорода" были короны на голове"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс отметил, что его игроки вышли на матч Кубка Европы против загребской "Цедевиты", как будто являются чемпионами мира. В заключительном матче первого группового турнира нижегородцы уступили со счетом 82:84.

– Вышли сегодня на игру как чемпионы мира, – цитирует "Р-Спорт" Шталбергса. – У всех были короны на голове. И поэтому "Цедевита" сразу же показала наше место. 30 минут мучились, но в итоге удалось найти тех, кто хочет играть. В конце почти выиграли, но "почти" не считается. Не знаю, что было сегодня с ребятами, но так играть нельзя. Недоволен игрой, недоволен результатом, недоволен их отношением к своей работе.

Мы ни разу не обсуждали, что для второго места надо побеждать "+16". Понятно, что хотели, но это не было нашей главной целью. Хотели выиграть, двигаться поступательно, шаг за шагом. Если бы была возможность, то, может, и поборолись бы за это. Перед игрой никогда не надо говорить о таком результате, потому что это создает ненужное давление на игроков.