Артурс Шталбергс: "С таким отношением игроков "Нижнего Новгорода" дальше работать невозможно"

Главный трнере "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс после матча топ-16 Еврокубка против "Летувос Ритас" (63:97) отметил, что игрокам его команды нужно изменить свое отношение к делу. По словам наставника, баскетболисты не выполнили ни одной его установки.

- Ребята должны поменять свое отношение к делу, так дальше работать невозможно, - приводит "Р-Спорт" слова Шталбергса. - Понимаю, что игроки устали. Но перед игрой специально просил их, чтобы в каждом моменте присутствовала концентрация. Но ее не было. Сейчас им предстоит сделать выбор, что будет дальше, в каком направлении они собираются двигаться.

Очень недоволен игрой. Речь не идет о системе игры в защите вообще. Даже при игре один на один сыграли плохо. Все, о чем говорили до матча, не выполнили. Там, где говорили делать одно, делали совсем другое. В результате соперник нас наказывал и трехочковыми, и бросками из-под кольца. И это продолжалось в течение всего матча.

Знал, что нам будет очень нелегко, потому что пришлось играть 2 матча за 3 дня. Причем календарь изменился уже в середине сезона, матч должен был состояться в среду, а играли во вторник. Сил у нас хватило только на 10 минут. Плюс опять лазарет переполнен. У одного спина, у другого еще что-то, у третьего бронхит. Но все это не может служить оправданием такому результату.