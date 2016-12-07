15:39 | БАСКЕТБОЛ — Еврокубки

Артурс Шталбергс: "Нижний Новгород" поставил перед собой непростую задачу выйти в топ-16 со второго места"

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Главный тренер "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс перед матчем Кубка Европы против "Скопье" заявил, что его команда намерена выйти в топ-16 турнира со второго места. Для этого нижегородской команде нужно сегодня одержать победу в Македонии, а через неделю обыграть "Цедевиту".

– По сравнению с первым матчем нам предстоит встреча с другим "Скопье", - цитирует пресс-служба клуба Шталбергса. - Стиль их игры поменялся с приходом нового тренера, и последняя победа в Адриатической лиге над "Будучностью" доказывает, что они очень опасны, особенно дома. К нашей команде присоединился Томислав Зубчич, который обязательно добавит нам победного настроя на площадке. Мы поставили перед собой непростую задачу выиграть два оставшихся матча и выйти в топ-16 со второго места. С этой мыслью мы будем выходить на игру в среду вечером.

Дополнительная информация

http://www.nn-basket.ru/news/2848/

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