Артурс Шталбергс: "Нижний Новгород" поставил перед собой непростую задачу выйти в топ-16 со второго места"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс перед матчем Кубка Европы против "Скопье" заявил, что его команда намерена выйти в топ-16 турнира со второго места. Для этого нижегородской команде нужно сегодня одержать победу в Македонии, а через неделю обыграть "Цедевиту".

– По сравнению с первым матчем нам предстоит встреча с другим "Скопье", - цитирует пресс-служба клуба Шталбергса. - Стиль их игры поменялся с приходом нового тренера, и последняя победа в Адриатической лиге над "Будучностью" доказывает, что они очень опасны, особенно дома. К нашей команде присоединился Томислав Зубчич, который обязательно добавит нам победного настроя на площадке. Мы поставили перед собой непростую задачу выиграть два оставшихся матча и выйти в топ-16 со второго места. С этой мыслью мы будем выходить на игру в среду вечером.