Артурс Шталбергс: "Нижний Новгород" одержали очень важную, командную победу над "Литкабелисом"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс был очень рад победе над "Литкабелисом" в матче группового турнира Кубка Европы (91:89). По его мнению, эта победа является очень важной.

- Я очень рад этой победе! - цитирует пресс-служба клуба Шталбергса. - Рад тому, что большинство игроков вернулись наконец-то после травм. Сегодня мы одержали очень важную, командную победу. Да, мы вновь пропустили 89 очков. На тренировках мы постоянно делаем коррекции, стараемся найти оптимальный вариант. Вы видели, что сегодня мы постоянно меняли защиту с личной на зонную и обратно. Действовали в обороне неплохо, но в этот раз проиграли подбор. Такие ситуации происходят из-за отсутствия опыта, но над ними можно и нужно работать.