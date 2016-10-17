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Артурс Шталбергс: "Нижний Новгород" хорошо изучил сильные и слабые стороны "Гран-Канарии"

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Главный тренер "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс накануне матча Кубка Европы с "Гран-Канарией" отдал должное сопернику. Поединок состоится завтра и начнется в 19.30 по московскому времени.

– "Гран-Канария" отлично смотрелась в Суперкубке Испании и вполне закономерно выиграла его, что, конечно, большое достижение, - цитирует пресс-служба клуба Шталбергса. - Однако ее результаты в Лиге АСВ пока не так хороши. Мы хорошо изучили сильные и слабые стороны противника и готовы дать бой во вторник. Для нашей команды встреча с "Гран-Канарией" станет первым официальным домашним матче в сезоне, и я надеюсь, что наши болельщики обеспечат нам отличную поддержку.

Дополнительная информация

http://www.nn-basket.ru/news/2763/

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