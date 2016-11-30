Артурс Шталбергс: "Литкабелис" - одна из лучших команд Литвы"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс перед матчем группового турнира Еврокубка против "Литкабелиса" отметил, что ключом к победе для его команды является концентрация и агрессивная игра. Поединок состоится сегодня на площадке российской команды. Для выхода в топ-16 "Нижнему" нужна победа в этой встрече.

- "Литкабелис" - одна из лучших команд Литвы, которая прекрасно знает, как играть в хороший баскетбол и, что важнее, выигрывать, - приводит пресс-служба "Нижнего Новгорода" слова Шталбергса. - Мы очень рады, что наконец-то вернулись домой и будем играть при родных трибунах. Последний месяц выдался непростым для нас, но именно испытания помогли нам сплотиться. Мы извлекли уроки на будущее из прошедших матчей и готовы двигаться дальше. Ключом к победе для нас по-прежнему остаются концентрация и агрессивная игра.