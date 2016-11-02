Артурс Шталбергс: "Энергия и агрессивность должны компенсировать отсутствие большого опыта у "НН"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс считает, что результат матча Кубка Европы со "Скопье" будет зависеть от концентрации его подопечных. Встреча состоится сегодня и начнется в 19.00 по московскому времени.

– "Скопье" так же, как и мы, начали свой сезон не лучшим образом. Результат в этом матче будет зависеть от того, насколько сконцентрированно и согласованно мы сможем действовать на площадке, - цитирует пресс-служба клуба Шталбергса. - Наша энергия и агрессивность должны будут компенсировать отсутствие большого опыта. И для нас, и для "Скопье" этот матч может стать переломным в первой групповой стадии Еврокубка.