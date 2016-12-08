Артурс Шталбергс: "Доволен игрой "Нижнего Новгорода" в матче со "Скопье"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс остался доволен победой над "Скопье" в матче Кубка Европы (97:82). Также он отметил, что его команде удалось использовать слабое место соперника и реализовать план на игру.

– Мы знали, что слабое место "Скопье" заключается в организации игры, - цитирует пресс-служба клуба Шталбергса. - Их маленькие игроки часто теряются на площадке, поэтому наша задача была с первой минуты агрессивно отрабатывать в прессинге, заставляя первых номеров соперника тем самым как можно быстрее избавляться от мяча, а затем разбивать атаку под кольцом. Многое из задуманного получилось, поэтому со старта вышли вперед и держались на комфортной дистанции до конца игры.

Уже в первой четверти на площадку вышел Сергей Марихин, который очень качественно тренировался в последние дни. Перед игрой я знал, что рано выпущу его. Он большой молодец – хорошо сыграл в защите и нападении и показал, что не зря отрабатывает на тренировках. Томислав Зубчич тоже неплохо выглядел в своем первом матче. Главное, что у него уже появилось взаимопонимание с остальной командой. Сегодня он действовал только на позиции центра, но в будущем мы попробуем его в качестве тяжелого форварда.

В целом, я доволен игрой и результатом. Пару раз мы расслабились в защите и позволили "Скопье" сделать рывок, чего не должно быть в дальнейшем. В следующем матче с "Цедевитой" постараемся победить и занять вторую строчку в группе. В этом нам обязательно пригодится помощь наших болельщиков.