Артурс Шталбергс: "Цель "Нижнего" на Топ-16 Кубка Европы – это выход в плей-офф"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс надеется на выход в плей-офф по итогам Топ-16 Кубка Европы. По мнению 32-летнего специалиста, нижегородской команде досталась интересная группа, в которой предстоит сыграть с "Зенитом", "Хапоэлем" и "Летувос Ритас".

– Нам досталась очень интересная группа, благодаря которой в Нижний Новгород приедут яркие звезды и наши старые друзья. Все команды, включая нас, достаточно сильны. Аутсайдеров здесь нет, что дает надежду на шесть напряженных и непредсказуемых игр.

Как минимум один участник нашей группы поставил перед собой задачу выйти в Евролигу – это петербургский "Зенит". У этой команды длинная скамейка, а все ее игроки обладают высоким уровнем мастерства. Однако свои амбиции им придется доказать на паркете. "Летувос Ритас" всегда здорово играет дома, где они особо опасны. "Хапоэль" в этом году собрал группу индивидуально сильных игроков во главе с Амаре Стадемайром. Для нас будет очень интересно сыграть против бывшей звезды НБА, а также увидеть наших друзей Тэренса Кинзи и Дижона Томпсона.

Наша цель на Топ-16 – это выход в плей-офф, и с таким настроем мы должны выходить на каждую игру. Битва за каждый сантиметр площадки и командная работа будут ключевыми факторами во втором групповом этапе Кубка Европы.