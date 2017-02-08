Антон Пушков: "Матч с "Летувос Ритас" очень важен для "Зенита"

Центровой "Зенита" Антон Пушков считает очень важным матч Топ-16 Кубка Европы против "Летувос Ритас". Встреча состоится сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени.

– Учитывая игру "Летувос Ритас", думаю, больше нагрузки свалится на маленьких, разыгрывающих игроков, плюс центровые соперника очень хорошо подобраны, во многом через них строится игра литовской команды, поэтому нашим игрокам стоит ждать агрессивной и жесткой борьбы, - цитирует пресс-служба клуба Пушкова. - Матч с литовцами очень важен для нашей команды. Проигрыш больше 9 очков лишит нас следующего этапа Еврокубка, поэтому мы настраиваем себя только на победу. Поэтому к поединку нужно подойти не только с холодной головой, но и со всей ответственностью. Это матч уровня плей-офф, и нам нужно играть агрессивно, показывать быстрый баскетбол и не сбиваться на трехочковые броски. Наш соперник очень хорошо играет дома, и у него сильная защита.