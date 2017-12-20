Антон Понкрашов: "Есть небольшая обида на "Цедевиту", поэтому ждем их"

Разыгрывающий УНИКСа Антон Понкрашов в преддверии матча Кубка Европы против "Цедевиты" отметил, что у его команды есть небольшая обида на соперника. Он также добавил, что если баскетболисты продемонстрируют все, на что способны, то смогут победить.

Напомним, в первой встрече между командами УНИКС проиграл "Цедевите" со счетом 74:94.

– Есть небольшая обида на "Цедевиту", поэтому ждем их, настраиваемся на них, - приводит пресс-служба УНИКСа слова Понкрашова. - Основная задача – дать бой и показать тот баскетбол, который мы играем на протяжении последних двух месяцев. Если мы сыграем во всю свою силу, у нас будет хороший шанс победить.

Игра УНИКС – "Цедевита" пройдет сегодня, 20 декабря, и начнется в 19.00 по московскому времени.