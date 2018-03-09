Антон Понкрашов: "Бавария" очень провоцирует"

Защитник УНИКСа Антон Понкрашов рассказал, за счет чего удалось обыграть "Баварию" во втором матче 1/4 финала Кубка Европы (80:73). Сейчас счет в серии до двух побед равный – 1-1.

– Немного поговорили в раздевалке, немного поругались, – сказал Понкрашов. – Решили играть очень агрессивно. Они очень сильно провоцируют. Получилось, что в первой половине мы не были готовы к такой игре, а во второй они не были готовы к нам. Мы отыграли 12 очков и играли здорово. Я никогда не видел такого счастливого зала. Сейчас все решится в Германии. У нас есть время подготовиться. У них не так много слабых мест. Будем готовиться. (Артур ЕНИКЕЕВ)