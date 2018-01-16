Антон Понкрашов: "Баскетбол – игра провалов. Сложно провести весь матч ровно"

Разыгрывающий УНИКСа Антон Понкрашов предположил, что тяжелый график негативно сказался на игре команды в матче Кубка Европы с "Реджо-Эмилией" (69:71). По его словам, в этой встрече соперник выглядел более свежим.

– Сложно сказать чего нам сегодня не хватило. Возможно, сказался тяжелый график, – сказал Понкрашов. – Живем в самолете и игры через каждые два дня. Они сегодня были свежее нас, но мы должны были побеждать при любом раскладе. В принципе, ничего страшного не произошло. Теперь мы должны побеждать в Италии. Переживать некогда. Баскетбол – это игра провалов. Сложно провести весь матч ровно.

– Во многих последних матчах УНИКСа все решалось в последней атаке. Тенденция?

– Все команды равные. Все концовки до этого мы выиграли, должны же были хоть одну проиграть!? Хочется верить, что возьмем остальные.

– В последней атаке Колом бросал трехочковый, хотя разница была в одно очко. Задание тренера?

– Да. Он описал ситуацию и что делать. Колом бросил хорошо. Когда отскочил ему же в руки, я подумал, что это дежавю! Такое уже было в Нижнем. Такого я еще не видел никогда в жизни, чтобы два раза подряд была одинаковая ситуация и победа! Но, повторюсь, ничего страшного. Получили оплеуху и готовимся к следующей игре. (Артур ЕНИКЕЕВ)